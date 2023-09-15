Москва 15 сентября 2023, 09:11 Инвесторы построили в Москве 54 социальных объекта с начала года Собянин: с начала года инвесторы построили в Москве 54 социальных объекта Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала этого года в Москве благодаря инвесторам появилось 54 новых социальных объекта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Среди выстроенных инвесторами городских учреждений — 30 детских садов, 14 школ, восемь спортивных сооружений и два медицинских.

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Собянин отметил, что только в августе работать начали пять соцобъектов: образовательный комплекс в Сосенском, крупный спорткомплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в Хорошево-Мневниках, ледовый дворец в Лужниках, академия спорта «Динамо» в Петровском парке, а также ледовый каток в Куркине.

«То, что планировали достроить и ввести в эксплуатацию за этот год, сделали всего за восемь месяцев. При этом построили на четыре садика и две школы больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул мэр.

Ранее глава города рассказал о планах застройки промзоны «Огородный проезд». Там собираются создать квартал смешанной застройки — дома по программе реновации, физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, базу для коммунальных служб.