Москва 24 ноября 2023, 17:11 Инвесторы начали строить 68 социальных объектов в Москве с начала года Бочкарев: инвесторы получили разрешение на строительство 68 соцобъектов в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

С начала года девелоперы получили разрешения на строительство в Москве 68 объектов социальной инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, из 97 проектов, которые начнут реализовывать в этом году, 70% построят на деньги инвесторов. Совокупный размер застройки составит 958,4 тысячи квадратных метров.

Реклама

«Создание сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов является одним из важнейших драйверов развития современной городской среды», — добавил заммэра.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко назвал Новую Москву основным пространством появления новой социальной инфраструктуры. Так, в ТиНАО возведут 20 новых зданий общей площадью 236,6 тысячи квадратных метров. Преимущественно там построят детсады и школы, которые вместят свыше 9,7 тысячи детей.

Кроме того, в поселении Сосенское появится взрослая поликлиника, способная обслужить 475 человек за смену. В северо-западном районе столицы построят филиал Курчатовской школы, рассчитанный на обучение 815 человек. А в районе Хорошево-Мневники возведут новый учебный комплекс на 775 детей.

В свою очередь в Подмосковье в следующем году откроют более 30 новых детских садов.