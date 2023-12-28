28 декабря 2023, 18:56
Инвестор расширит складской комплекс на юго-западе Москвы
Княжевская: складской комплекс на юго-западе Москвы расширят за счет инвестора
Комплекс складов в столичном районе Ясенево расширят за счет инвестора. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Объект расположен по адресу проезд Одоевского, владение 2Б, строения 2 и 3 на территории Юго-Западного административного округа Москвы. На данный момент на участке находится одноэтажное здание склада общей площадью 3,7 гектара.
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После расширения обновленный комплекс будет занимать площадь в 25 тысяч квадратных метров, на которой разместятся не только складские помещения, но и офисы. Кроме того, на территории появится парковка.
«Москва активно развивается, появляются новые производства и экономические связи, что требует и развития инфраструктуры, в частности, складов на территории города», — отметила Княжевская.
Строительство еще одного склада началось в Лосино-Петровском. Его возведет производитель картонной упаковки.
Инвестиции
Строительство
Москва 2023
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