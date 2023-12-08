Москва 08 декабря 2023, 12:17 Инвестор построит спортцентр на востоке Москвы Инвестор построит спортивный центр в районе Перово на востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва выставила на торги помещение площадью 7,4 тысячи квадратных метра в районе Перово. После торгов инвестор построит там спортивный центр, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На аукцион выставили трехэтажное здание с подвалом площадью 7,4 тысячи квадратных метров. С победителем подпишут договор аренды на 25 лет», — рассказал он.

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Здание расположено на 1-й Владимирской улице, рядом — остановки общественного транспорта, в пешей доступности — метро «Шоссе Энтузиастов» и «Перово».

Заявку на участие можно подать до 11 декабря. Торги проведут 13 декабря.

Ранее Москва выставила на торги два земельных участка в поселении Сосенском ТиНАО. Они расположены рядом с Калужским шоссе, недалеко от станции метро «Ольховая». На территории инвестор сможет возвести общественно-деловые комплексы.