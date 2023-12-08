Москва 08 декабря 2023, 12:04 Инвестор построит два общественно-деловых комплекса в Новой Москве Два общественно-деловых комплекса построят в поселении Сосенском в Новой Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва выставила на торги два земельных участка в поселении Сосенском ТиНАО. Они расположены рядом с Калужским шоссе, недалеко от станции метро «Ольховая». На территории инвестор сможет возвести общественно-деловые комплексы, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Они предназначены для строительства двух общественно-деловых комплексов, в которых можно разместить объекты делового управления, выставочно-ярмарочной, банковской и страховой деятельности, рынки, магазины, предприятия общественного питания, паркинги», — рассказал он.

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Общая площадь объектов составит более 86,4 тысячи квадратных метров. Они войдут в состав административно-делового центра «Коммунарка» в квартале № 150 поселения Сосенское.

Заявки можно подать до 26 февраля. Подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы.

Ранее в столице прошел очередной аукцион, победитель которого получил земельный участок в Зеленограде для строительства на нем объекта производственного назначения.