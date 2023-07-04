Москва 04 июля 2023, 13:27 Инвестор построит детский сад на 150 мест в районе Южное Бутово в Москве Москомэкспертиза согласовала проект детсада на 150 мест в столичном районе Южное Бутово Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Москомэкспертиза одобрила проект по строительству детского сада на 150 мест в Южном Бутове. Здание построят на Варшавском шоссе, сообщила пресс-служба ведомства.

В детском саду создадут шесть групп для детей в возрасте от трех до семи лет. В здании предусмотрели кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы. На территории обустроят игровые и спортивные площадки, разобьют газоны и цветочные клумбы.

Реклама

Рядом с детским садом также благоустроят территорию. Рабочие построят тротуары, игровые и спортивные площадки с навесами, а также места для хранения колясок, велосипедов и санок.

Ранее стало известно о том, что детский сад «Жар-птица» в Химках вошел в число лучших учреждений проекта «Предшкола» в Подмосковье.