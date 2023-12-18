Москва 18 декабря 2023, 16:47 Инвестор построит автосервис на севере Москвы Москва выставила на торги участок под автосервис в Молжаниновском районе Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва выставила на торги по аренде земельный участок площадью почти 0,3 гектара в Молжаниновском районе. Победитель сможет разместить пункт техобслуживания и ремонта машин, а также автомойку. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Инвестор сможет арендовать по итогам открытого аукциона земельный участок в Молжаниновском районе площадью 0,26 гектара и возвести там здание площадью не более 799,5 квадратного метра», — уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

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Площадь участка составляет почти 0,3 гектара. Он прилегает к Машкинскому шоссе и находится рядом с Новокуркинским шоссе. Объект необходимо возвести за два с половиной года.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 22 января. Торги проведут 25 января.

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