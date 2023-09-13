Москва 13 сентября 2023, 13:24 Инвестор передал в собственность городу новый спорткомплекс на юго-западе Москвы Инвестор передал Москве новый спорткомплекс с бассейном в Северном Бутове Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Новый спортивный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) передали в собственность столицы. Как рассказали на сайте мэра Москвы, инвестор недавно ввел здание в эксплуатацию.

Участок для строительства городские власти предоставили инвестору в 2021 году, а уже в августе этого года построенный спорткомплекс перешел городу.

Реклама

«Общая площадь объекта составляет 5,8 тысячи квадратных метров. В нем оборудовано все необходимое для организации тренировок и занятий физкультурой жителей разного возраста: универсальный и тренажерный залы, медицинские и административные помещения, буфет», — рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа МаИП позволяет инвесторам получать земельные участки без торгов для строительства значимых для Москвы объектов, которые смогут дать мегаполису новые рабочие места, поддержать инфраструктуру и улучшить инвестиционную привлекательность города. Особое внимание в этом проекте уделяется социальным объектам, а также современным и высокотехничным производствам.

Ранее по программе МаИП в столице запланировали строительство крупного офисного центра. Он расположится недалеко от станции метро «Калужская».