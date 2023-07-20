Москва 20 июля 2023, 18:18 Интерфейс личного кабинета обновили на московском портале поставщиков В личные кабинеты на московском портале поставщиков добавили реестр исполнения контрактов Unsplash

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Для столичных предпринимателей обновили интерфейс на портале поставщиков. В личные кабинеты добавили реестр исполнения контрактов, сообщил замглавы департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Благодаря обновлению поставщики смогут оперативно отследить статус исполнения по заключенным договорам. В их личных кабинетах будут изображаться специальные карточки с номером, статусом, датой создания и суммой.

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«Новый раздел создали для более удобной навигации по электронным исполнениям организации. <…> Для эффективной работы с документами поставщику также доступны фильтры и сортировка по реестру, а при необходимости можно выгрузить и сохранить сведения об исполнениях в формате Excel», — рассказал Урнышев.

Кроме этого, на портал добавили фильтр «Требуется действие». Благодаря ему можно выбрать договор, в который нужно внести изменения.

Ранее сервис сбора коммерческих предложений создали на портале поставщиков Москвы.