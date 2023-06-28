Москва 28 июня 2023, 18:51 Инспектор Кажуров перечислил безопасные московские пляжи Инспектор Кажуров посоветовал купаться на пляже «Серебряный бор — 2» в Москве

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В Москве существуют специально оборудованные пляжи для безопасного купания. Государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров назвал их в беседе с ИА НСН.

По словам специалиста, в Москве действует 13 пляжей и 130 водных объектов. Они подлежат регулярным проверкам. Пригодными для купания являются «Серебряный бор — 2», пляжный комплекс «Серебряный бор — 3», «Левобережный», «Динамо», «Тропарево», «Рублево», написал RT.

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«В Москве тоже можно выйти и искупаться рядом с домом. На этих пляжах проверенное дно и есть специальная зона для детей», — объяснил специалист.