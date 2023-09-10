Москва 10 сентября 2023, 18:07 Иностранная делегация посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве Иностранные представители посетили штаб по наблюдению за выборами в Москве Фото: Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

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В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве прибыли иностранные эксперты. Делегация включает больше 20 представителей различных зарубежных стран, сообщили в Telegram-канале ОШ-2023.

В частности, штаб посетили специалисты из Франции, Германии, Румынии, Италии, Ирана, Португалии, США, Исландии, Мозамбика, Мексики, Аргентины и Индии.

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Иностранцы оценили высокий уровень работы Общественного штаба и организации наблюдателей, которые в течение трех дней заняты на участках и в видеоцентре. Также гости отметили, что избирательный процесс прозрачен и доступен.

Выборы в Москве пройдут до 10 сентября. Жители смогут проголосовать за мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или онлайн.

Ранее около трех миллионов человек проголосовали на выборах в Москве. В финальный день голосования явка на выборах мэра столицы к 15:00 составила 39,1%.