10 сентября 2023, 18:07
Иностранная делегация посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
Иностранные представители посетили штаб по наблюдению за выборами в Москве
В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве прибыли иностранные эксперты. Делегация включает больше 20 представителей различных зарубежных стран, сообщили в Telegram-канале ОШ-2023.
В частности, штаб посетили специалисты из Франции, Германии, Румынии, Италии, Ирана, Португалии, США, Исландии, Мозамбика, Мексики, Аргентины и Индии.
Реклама
Иностранцы оценили высокий уровень работы Общественного штаба и организации наблюдателей, которые в течение трех дней заняты на участках и в видеоцентре. Также гости отметили, что избирательный процесс прозрачен и доступен.
Выборы в Москве пройдут до 10 сентября. Жители смогут проголосовать за мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или онлайн.
Ранее около трех миллионов человек проголосовали на выборах в Москве. В финальный день голосования явка на выборах мэра столицы к 15:00 составила 39,1%.
Единый день голосования
Москва 2023
ДЭГ-2023
Реклама
Реклама