Иномарка сбила велосипедиста в центре Москвы | 360°

Москва 16 октября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Viber Иномарка сбила велосипедиста в центре Москвы Источник «360» водитель Maybach сбил велосипедиста рядом с «Москва-Сити» РИА Новости

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Велосипедист попал под колеса автомобиля Maybach во время проезда по территории «Москва-Сити». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, пострадавший велосипедист и водитель иномарки остались на месте. Авария произошла в Первом Красногвардейском проезде.

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Кто именно стал виновником аварии источник не уточнил. В обстоятельствах разберутся сотрудники дорожной инспекции.

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