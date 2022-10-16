Иномарка сбила велосипедиста в центре Москвы | 360°

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Иномарка сбила велосипедиста в центре Москвы

Источник «360» водитель Maybach сбил велосипедиста рядом с «Москва-Сити»

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Велосипедист попал под колеса автомобиля Maybach во время проезда по территории «Москва-Сити». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, пострадавший велосипедист и водитель иномарки остались на месте. Авария произошла в Первом Красногвардейском проезде.

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Кто именно стал виновником аварии источник не уточнил. В обстоятельствах разберутся сотрудники дорожной инспекции.

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