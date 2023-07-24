24 июля 2023, 13:56
Инновационную лабораторию для игр построят в ЖК на северо-востоке Москвы
Заммэра Москвы Бочкарев: пещеру для игр обустроят для детей в ЖК в Бутырском районе
На территории строящегося квартала в Бутырском районе обустроят инновационную лабораторию для игр. Биометрический павильон возведут в виде пещеры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Бочкарев подчеркнул, что пещера станет необычным элементом благоустройства территории квартала в Огородном проезде. Это будет полузакрытый игровой павильон с предметами космической тематики.
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«Внутри него [павильона] создадут сказочные тоннели, горки и космические „мягкие“ камни с неизведанных планет», — сказал он.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что пещеру реализуют в стиле «эмоциональной архитектуры» по проекту столичного бюро GAFA Architects. Он подчеркнул, что при возведении объекта использовали принципы совмещения природных элементов и современных технологий. Кроме того, архитекторы прибегнут к разнообразным цветовым решениям, формам и текстурам.
На искусственных неровностях появятся причудливые тоннели, холмы и горки. Фигуры будут похожи на космические камни. Их выполнят в мягкой обивке для безопасности детей. Материал, который будут использовать, преимущественно природный. Это дерево и камень. Общая площадь застройки составит свыше семи гектаров.
Ранее стало известно, что детский сад на 300 мест появился в ЖК «Бунинские луга» в Новой Москве.
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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