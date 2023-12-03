Москва 03 декабря 2023, 18:48 Инфраструктуру продолжили развивать во всех округах Москвы Собянин: городская инфраструктура развивается во всех округах Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Работы по развитию и поддержанию инфраструктуры охватили все московские округа. Строители возводят новые объекты и контролируют уровень износа старых, чтобы вовремя провести локальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в ВАО в Косино-Ухтомском районе расширили Косинское шоссе на перекрестке с Салтыковской улицей. До этого там было затруднено движение в сторону области из-за большого потока автомобилей, который образовался после открытия участка федеральной трассы М-12 Москва — Казань.

Реклама

Работы провели на отрезке Косинского шоссе от дома № 21 до владения № 28 на Каскадной улице, затронув также участок Салтыковской улицы. Чтобы снизить транспортную нагрузку, добавили дополнительную полосу движения от съезда с заправки. Теперь в сторону области можно ехать по шести полосам вместо пяти.

Переходно-скоростные полосы открыли при выезде с Салтыковской улицы на Косинское шоссе. Всего на этом участке обустроили и обновили примерно 1,9 тысячи «квадратов» дороги. Со стороны Каскадной улицы наземные переходы оборудовали контрастным освещением. Вместо старых дорожных знаков установили более 140 новых и заменили светофор.

В Москве с 2 декабря начали работать шесть новых «выделенок». В общей сложности открыли свыше трех километров выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта.