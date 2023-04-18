Москва 18 апреля 2023, 11:28 Инфекционная больница в Москве сможет спасать людей с тяжелой дыхательной недостаточностью Заммэра Ракова: в инфекционной больнице № 1 открыли центр ЭКМО Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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В инфекционную клиническую больницу № 1 в Москве поставили новое оборудование и открыли центр экстракорпоральной мембранной оксигенации для спасения пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью. Об этом объявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщили в пресс-службе правительства города.

Для лечения таких пациентов использовали аппараты искусственной вентиляции легких. Их возможности ограничены при критическом состоянии — в особо тяжелых случаях поможет только ЭКМО, так как этот метод насытит кровь кислородом, очистит от углекислого газа и восстановит газообмен.

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Новое оборудование, по словам заммэра, позволит ИКБ № 1 первой в Москве запустить не связанную с пандемией постоянную программу и эффективней лечить пациентов с тяжелой легочной недостаточностью.

«Приняли решение открыть центр раньше новых корпусов ИКБ № 1, чтобы иметь возможность оказать экстренную помощь тем людям, которым требуется подключение к ЭКМО прямо сейчас. В дальнейшем перевезем оборудование в новый комплекс», — сказала она.

Строительство нового комплекса из трех корпусов общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров продолжили. Для него закупили аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики и другое медоборудование. По плану работы завершат в августе, а первых пациентов примут в сентябре.