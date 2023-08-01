Москва 01 августа 2023, 17:35 Индивидуальные адреса получили 27 новых соцобъектов в Москве Гаман: адреса присвоили 27 социальным объектам в Москве в первом полугодии Сайт мэра и правительства Москвы

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За первые шесть месяцев этого года в Москве новые адреса присвоили 27 новым социальным объектам. Среди них учебные заведения, медицинские учреждения, спорткомплексы и религиозные организации, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Среди социальных объектов, которые получили адреса в первом полугодии 2023 года, больше всего учебных учреждений — 13. Они рассчитаны более чем на пять тысяч школьников и 1,5 тысячи детей дошкольного возраста», — сказал он.

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Гаман добавил, что их возвели на северо-западе, севере, юге столицы и в Новой Москве. Также в районах Беговой, Вешняки, Покровское-Стрешнево, Строгино и Даниловский адреса получили объекты здравоохранения. Они начнут принимать пациентов в этом году.

Кроме этого, адреса присвоили и спорткомплексам в деревне Летово поселения Сосенского ТиНАО и во Внукове. А также школе олимпийского резерва «Ника» на юго-востоке Москвы.

Ранее сообщили, что четыре учреждения образования капитально отремонтируют в Солнечногорске к 1 сентября.