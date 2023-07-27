Москва 27 июля 2023, 18:40 Индийский коллектив выступит на площадке «Московских сезонов» в столице Артисты из Индии выступят 28–30 июля на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей и гостей столицы пригласили на выступление индийского коллектива The Drishtikon Dance Foundation. Оно состоится на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади 28, 29 и 30 июля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» представит спектакль «Утсав — праздник жизни» в исполнении артистов из Индии под руководством знаменитой танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас.

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«Утсав» на санскрите означает «особый случай, фестиваль, праздник». Гости смогут насладиться ярким танцевальным представлением и узнать о национальном танце — катхак. Исполнители с помощью танцев расскажут публике историю древнего эпоса.

На XVI Международном театральном фестивале имени Чехова в этом сезоне состоится программа «Чеховский фестиваль на улицах Москвы». Посетители смогут бесплатно узнать об искусстве мировой серии фестиваля и специально приглашенных театральных коллективов.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль «Цветочный джем». Гости увидят оригинальные выставочные сады.