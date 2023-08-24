Москва 24 августа 2023, 18:41 Импульсы города. На Московском урбанфоруме показали, как изменилась столица за 12 лет Изменения столицы за 12 лет показали на Московском урбанистическом форуме Телеканал «360»

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Московский урбанистический форум продолжается в разных локациях столицы. На площадке МУФ-2023 в «Лужниках» можно узнать, как изменился город за последние 12 лет, и как попасть в команду тех, кто каждый день меняет Москву к лучшему.

«Самая главная наша цель — показать, что абсолютно любой житель нашего города может прийти в нашу команду, в команду правительства Москвы, и влиять на то, что происходит в нашем городе, участвовать в развитии нашего города», — рассказала директор центра социально-культурного проектирования Университета правительства Москвы Евгения Климкович.

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Проверить знания о столице и примерить разные профессии предлагают на площадке «Почувствуй город». С помощью VR-технологий здесь можно ощутить себя контролером московского паркинга или даже директором школы. Желающие попасть в команду правительства Москвы могут сразу заполнить и отправить анкету — дальше нужно только подождать приглашения на стажировку.

Центральным павильоном Московского урбанфорума в «Лужниках» стала уникальная и прогрессивная площадка «Куб». Попадая в него, человек оказывается в футуристическом 5D-пространстве.

«Кроме того, там можно посмотреть фильм „Москва, я люблю тебя“, где через отношения двух влюбленных можно увидеть, как же менялась Москва за 12 лет», — отметила руководитель дирекции по организации Московского урбанистического форума в «Лужниках» Анастасия Попова.

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Павильон представляет собой настоящий город в городе. Здесь можно увидеть школы, передовые клиники, музеи и многое другое — интерактивно и очень познавательно.

«У нас есть еще один цифровой павильон, называется „Цифровые технологии Москвы“, где представлен цифровой двойник города и можно увидеть, как же через цифровые технологии можно управлять огромным мегалополисом», — рассказала Анастасия Попова.

Цифровой двойник позволяет совершить виртуальную прогулку по самым необычным локациям столицы. Исследовать всю территорию Московского урбанистического форуме можно до 10 сентября — в любой день, кроме понедельника.