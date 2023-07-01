Москва 01 июля 2023, 09:59 Июнь в Москве оказался холоднее климатической нормы Метеоролог Позднякова: в Москве средняя температура июня была ниже климатической нормы Сайт мэра и правительства Москвы

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Первый летний месяц в столице в этом году выдался холоднее обычного. Об этом сообщила в Telegram-канале метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«На всей территории города средняя месячная температура воздуха была ниже климатической нормы. Как не странно, но на юге Москвы температура воздуха оказалась на -0,8 градуса ниже нормы, а в центре города аномалия составила всего -0,4 градуса», — уточнила она.

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Прошлый месяц также был скуп на садки, только в последний числах на столицу обрушились сильные дожди.

Синоптик добавила, что только единожды на юго-западе столицы воздух прогрелся до максимальной отметки в +30 градусов. Кроме того, по ее словам, даже в прохладные дни приходилось беречь глаза от яркого июньского солнца.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается июльская жара и «тропические» ночи.