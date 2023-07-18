Москва 18 июля 2023, 18:53 Июнь побил рекорд по сделкам на рынке вторичного жилья в Москве Росреестр зафиксировал рекорд по сделкам на вторичном рынке недвижимости в Москве за июнь Сайт мэра и правительства Москвы

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В июне 2023 года на вторичном рынке недвижимости в Москве зарегистрировали 15,74 тысячи сделок. Это максимальный показатель для первого месяца лета за все время ведения статистики начиная с 2009 года. Об этом сообщил РБК-Недвижимость со ссылкой на руководителя столичного Росреестра Игоря Майданова.

«За 15 лет ведения статистических наблюдений мы еще ни разу не фиксировали в июньских показателях свыше 15 тысяч договоров на вторичном рынке Москвы. В целом второй квартал превысил значения января — марта на 35,7%», — сказал он.

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Кроме того, новый показатель оказался на 89,4% выше результатов июня прошлого года и на 9,5% 2021-го.

Всего за январь — июнь текущего года на вторичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировали 78,12 тысячи сделок. Это на 15,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что предложение премиальных квартир в новостройках Москвы достигло максимума с 2017 года.