Москва 29 июня 2023, 04:41 Июль в Москве и Подмосковье начнется с потепления Метеоролог Вильфанд: июль в Москве и Подмосковье начнется с потепления РИА «Новости»

Читать 360tv в

Июль в Москве и области начнется с заметного улучшения погоды. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В столице ожидается повышение температуры воздуха до 24-25 градусов и переменная облачность. В Подмосковье температура может вырасти до +25 градусов.

Реклама

По словам Вильфанда, выходные должны быть солнечными и практически без осадков. Небольшой дождь может пройти в некоторых районах, однако будет настолько незаметным, что москвичи его почти не увидят.

Что касается всего месяца, то июль в этом году не должен быть сильно жарким в столице. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, во втором летнем месяце ожидается умеренно теплая погода. Периода сильных дождей не будет, как и невыносимой жары. В среднем температура продержится в пределах от +24 до +26 градусов.

Ранее стало известно о похожей ситуации на выходных в Челябинской области, однако в этом регионе должно быть значительно жарче. Температура поднимется до +31 градуса и продержится до конца недели.