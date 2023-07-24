Москва 24 июля 2023, 11:16 Игровая площадка «Канитель» с горками и батутами появится на юге Москвы Игровую площадку «Канитель» построят в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Тематическая игровая площадка «Канитель» появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Ее оснастят горками и батутами, а также разделят на зоны для детей разных возрастов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Рабочие уже установили подпорные стенки, основание площадки, а также резиновый и бетонный борта. Они также приступили к монтажу оборудования и начали укладывать черновой слой прорезиненного покрытия.

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Тематику площадки определили благодаря истории этой местности. В свое время там находилась деревня Зябликово, в которой производили золотистую и серебристую канитель.

По словам замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, игровую зону «Канитель» возведут в несколько уровней. Она будет иметь горизонтальную и вертикальную плоскости для игры, а также склон под углом 45 градусов.

На площадке установят качалки-балансиры, канатную дорогу, горки, резиновые полусферы, качели, игровые комплексы, песочницы, карусели и гамаки. Мельников добавил, что подпорная стенка станет полосой препятствий.

Ранее жителям Подмосковья сообщили, что новую игровую зону обустроят в городском парке Красногорска к сентябрю.