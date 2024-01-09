Москва 09 января 2024, 17:22 Художественная подсветка преобразила Нагатинскую набережную в Москве Бирюков: Нагатинскую набережную в Москве украсили художественной подсветкой Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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В Южном округе Москвы на Нагатинской набережной появилась архитектурно-художественная подсветка. Ее установили на 21 здании — от дома № 10 до улицы Судостроительной, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«Работы провели в рамках проекта по созданию комфортной светоцветовой среды в районе новой точки притяжения жителей — Южного речного вокзала, где в прошлом году провели благоустройство территорий», — отметил заммэра столицы Петр Бирюков.

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По его словам, подсветку установили методом контурного освещения, которое красиво подчеркнет геометрию строений. Всего разместили свыше девяти тысяч энергоэффективных светодиодных светильников.

Около 50 промышленных альпинистов, которые имеют допуск к проведению работ на большой высоте, за два месяца подсветили Нагатинскую набережную. Почти восемь тысяч специальных конструкций закрепили, чтобы установить подсветку по линии крыш зданий и вдоль окон.

На днях специалисты закончили работы по благоустройству территорий около станции МЦД-4 «Очаково» в Москве. В том числе обновили 66 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части.