Москва 12 декабря 2023, 13:37 Храмовый комплекс в центре Москвы украсили архитектурно-художественной подсветкой Архитектурно-художественную подсветку создали у храма в Басманном районе Москвы Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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Храмовый комплекс в Басманном районе Москвы обеспечили архитектурно-художественной подсветкой. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Разработали специальную концепцию организации освещения храмового комплекса, который включает церкви Архангела Гавриила и Феодора Стратилата, дом причта», — рассказал он.

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Специалисты подчеркнули красоту и архитектурные особенности зданий, являющихся объектами культурного наследия. В общей сложности на зданиях установили более 350 энергоэффективных осветительных приборов. Так, 178 прожекторов осветили церковь Архангела Гавриила, 113 — церковь великомученика Феодора Стратилата, еще 65 — дом причта.

Кроме этого, в этом году подсветкой оснастили дома первой линии на Нагатинской набережной, храмовый комплекс в Архангельском переулке и Московский дворец молодежи на Комсомольском проспекте.