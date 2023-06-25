Москва 25 июня 2023, 19:27 Храм Василия Блаженного закроют для посетителей 26 июня Храм Василия Блаженного на Красной площади закроют для посещений 26 июня РИА «Новости»

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Храм Василия Блаженного на Красной площади закроют для посещения в понедельник, 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба Государственного исторического музея.

«Завтра, 26 июня, Покровский собор будет закрыт для посещения», — указано в сообщении.

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Также отмечается, что музейный магазин, который расположен на Никольской улице, не будет в понедельник принимать посетителей.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова также оставил 26 июня нерабочим днем. Как отметили в пресс-службе вуза, все экзамены будут принимать в дистанционном формате.

Ранее Мэрия Москвы решила оставить понедельник, 26 июня, нерабочим днем для горожан. Мэр города Сергей Собянин отметил, что такое решение приняли из соображений безопасности. Временные меры не коснулись органов власти, предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса.

Ранее власти Подмосковья ограничили проведение массовых мероприятий до 1 июля. В частности, под ограничения попали торжественные и праздничные действия в образовательных организациях.