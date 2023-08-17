Москва 17 августа 2023, 16:51 Храм в честь святителя Луки достроили на юго-западе Москвы Мосгосстройнадзор: храм в честь святителя Луки сдали в эксплуатацию на юго-западе столицы РИА «Новости»

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Храм в честь святителя Луки открыли в Академическом районе Москвы. Об этом рассказал руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Храм открылся на территории 64-й городской больницы. Общая площадь здания составила 550 квадратных метров.

Службы смогут посещать медицинские работники, пациенты, проходящие лечение в больнице, а также жители близлежащих кварталов. По итогам комплексной проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта утвержденной документации. После этого было оформлено разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Игорь Войстратенко

Трехъярусная кровля с декоративными закомарами и окнами в барабане главы купола обеспечила верхнее освещение центральной части храма. На западной стороне храма построили звонницу, а в цокольной части — крестильную купель и технические помещения. Территорию вокруг храма благоустроили.

Строительство храма полностью финансировали благотворители и прихожане. Все этапы строительства строго контролировали инспекторы Мосгосстройнадзора, чтобы гарантировать высокое качество работ и безопасность готового здания.

Ранее жителям столицы сообщили, что строительство храмового комплекса в Коммунарке завершат в этом году.