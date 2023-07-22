Москва 22 июля 2023, 17:43 Хозяевам собак напомнили, как правильно выгуливать питомцев в Москве Москвичам напомнили, что на прогулке собака должна быть на поводке и с жетоном Unsplash

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Жителям столицы напомнили о базовых правилах выгула собак в городе. О мерах предосторожности рассказали на сайте мэра Москвы.

Главные друзья любого владельца собаки на прогулке — поводок и жетон с информацией о животном и контактами хозяина, а иногда стоит использовать на улице еще и намордник. Все это важно для всеобщей безопасности: вашей собаки, других питомцев и окружающих людей.

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Консультант Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными комитета ветеринарии Москвы Евгения Злобина пояснила, что в столице есть места, где выгуливать собак вообще нельзя.

«Не забывайте, что запрещено выгуливать питомца на территории больниц, поликлиник, детских садов и школ, а также детских и спортивных площадок», — заявила она.

Ранее на сайте mos.ru появился суперсервис «Мой питомец», где можно хранить все документы на вашего четвероногого друга, в том числе и веткарту и результаты анализов.