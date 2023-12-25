25 декабря 2023, 16:22
Хорька спасли на юго-востоке Москвы
Источник «360»: хорька сняли с дерева с высоты 5-го этажа на юго-востоке Москвы
В Юго-Восточном округе Москвы местные жители заметили на дереве хорька. Животное сидело на высоте пятого этажа и самостоятельно слезть не могло, сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его данным, в понедельник в районе Кузьминки на Волгоградском проспекте около одного из домов спасли хорька. Прибывшие специалисты спилили ветку с животным, поймали зверя и передали его эконадзору.
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Как хорек оказался на дереве на высоте пятого этажа — неизвестно. Хозяина питомца пока не нашли.
На днях в районе Кузьминки специалисты «СпасРезерв» вытащили застрявшую в простенке под канализационной трубой маленькую собаку. Питомец был один в квартире, когда во дворе начали запускать салют. Испугавшись, животное забилось под ванну и застряло под трубой канализации между ванной комнатой и кухней.
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