Эксклюзив 25 декабря 2023, 16:22 Хорька спасли на юго-востоке Москвы Источник «360»: хорька сняли с дерева с высоты 5-го этажа на юго-востоке Москвы https://unsplash.com/photos/a-small-animal-is-standing-in-the-snow-oXna3ISG7JE?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash / Freepik

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В Юго-Восточном округе Москвы местные жители заметили на дереве хорька. Животное сидело на высоте пятого этажа и самостоятельно слезть не могло, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, в понедельник в районе Кузьминки на Волгоградском проспекте около одного из домов спасли хорька. Прибывшие специалисты спилили ветку с животным, поймали зверя и передали его эконадзору.

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Как хорек оказался на дереве на высоте пятого этажа — неизвестно. Хозяина питомца пока не нашли.

На днях в районе Кузьминки специалисты «СпасРезерв» вытащили застрявшую в простенке под канализационной трубой маленькую собаку. Питомец был один в квартире, когда во дворе начали запускать салют. Испугавшись, животное забилось под ванну и застряло под трубой канализации между ванной комнатой и кухней.