Москва 04 декабря 2023, 19:24 Холода и снегопад заставят остановиться «Солнце Москвы» Колесо обозрения «Солнце Москвы» сможет прервать работу из-за снегопада Колесо обозрения «Солнце Москвы»

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Колесо обозрения «Солнце Москвы» может приостановить свою работу в связи с предупреждением МЧС о скором понижении температуры в столице на 10 градусов ниже климатической нормы. Информацию об этом разместили на сайте аттракциона.

В пресс-служба отметили, что регламент эксплуатации, установленный производителем колеса обозрения, позволит использовать его при температуре не ниже -10 градусов и при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

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Если погодные условия не будут соответствовать этим требованиям, для безопасности посетителей и сохранности оборудования поездки на колесе могут приостановить.

Посетителям рекомендовали заранее уточнять информацию о работе аттракциона.

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень опасности из-за морозов. Он будет действовать с 00:00 5 декабря до 23:00 8 декабря.