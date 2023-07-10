10 июля 2023, 15:36
«Хочу защитить Родину». Московские контрактники рассказали о мотивации пойти на службу
Будущие контрактники из Москвы назвали патриотизм причиной решения уехать в зону СВО
В пункте отбора на контрактную службу на улице Яблочкова новобранцы объяснили журналистам агентства городских новостей «Москва», что ими движет при принятии решения отправиться служить в войска.
По словам одного из добровольцев, Родина нуждается в патриотах.
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«Я уже еду не первый раз, я ездил в 2014 году, контракт был и в том году, и вот сейчас еще. Родине нужны такие люди, как я, патриоты», — отметил он.
Мужчина добавил, что необходимо на собственном примере прививать молодежи духовные ценности, в том числе патриотизм.
Другой кандидат сообщил, что решил пойти по стопам родственников с боевым опытом.
«Люблю Родину, хочу защитить ее, близких своих всех, родных, друзей. Кто если не я?» — пояснил он.
Еще один из претендентов рассказал, что много его товарищей сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Он также признался, что было непросто подготовить семью к его решению.
Подробную информацию о правилах набора на контрактную службу можно найти на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.
Ранее Медведев заявил о приеме в армию по контракту более 185 тысяч человек в 2023 году.
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