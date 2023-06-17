Москва 17 июня 2023, 20:05 «Хочу внести свою лепту». Будущие контрактники рассказали о нежелании оставаться в стороне от событий в зоне СВО Будущие контрактники из Москвы не захотели оставаться в стороне от событий в зоне СВО РИА «Новости»

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Посетители пункта отбора на военную службу готовы отправиться в зону спецоперации. Они хотят помочь стране в трудной ситуации, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Желающие вступить в ряды российской армии пришли в центр отбора контрактников на улице Яблочкова и пообщались с журналистами. Новобранцы признались, что не могут оставаться в стороне, когда Родина нуждается в их помощи.

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Один из посетителей пункта рассказал, что решил заключить контракт с Минобороны из-за любви к России и жажды победы.

«Если не мы, то кто в общем-то. У меня есть опыт службы. Просто срочную службу проходил, но все-таки. Я люблю свою страну. Я желаю ей победы и хочу внести свою лепту», — пояснил он.

Второй доброволец с боевым опытом также выразил готовность отправиться выполнять задачи в зону СВО.

«Я уже не в первый раз отправляюсь. Это моя Родина. Я, естественно, за мой народ, чтобы мой народ дальше жил спокойно и спал», — сказал он.

Другой претендент не пожелал оставаться в стороне от происходящих событий.

«Много близких людей там, братьев, односельчан. И я тоже не хочу остаться в стороне и приехал сюда, подписал контракт», — сказал мужчина.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее в Минобороны сообщили, что военные получат выплаты за уничтоженную в зоне спецоперации военную технику НАТО на основе докладов своих командиров на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.