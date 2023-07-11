Москва 11 июля 2023, 20:07 «Хочу поддержать ребят и страну». Московские контрактники — о стремлении пойти на службу Будущие контрактники из Москвы рассказали, почему они готовы отправиться в зону СВО РИА «Новости»

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Посетители пункта отбора на контрактную службу на улице Яблочкова готовы выполнять боевые задачи и хотят отправиться в зону СВО. Об этом они рассказали агентству городских новостей «Москва».

В столице продолжается набор будущих защитников Родины. В пункт отбора контрактников ежедневно приходят россияне, готовые пополнить ряды армии.

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Многие из мужчин признались, что на службу мотивируют друзья. По словам одного из новобранцев, ему необходимо уехать в зону СВО, так как многие его товарищи уже находятся там.

Другой кандидат также отметил, что его цель — поддержать приятелей и защитить Россию.

«Я служил до этого в спецназе, наши многие ребята там, я тоже хочу поддержать ребят и страну», — пояснил он.

Подробную информацию о правилах набора на контрактную службу можно найти на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее подмосковный пункт отбора добровольцев на контрактную службу начал принимать до 60 человек в день.