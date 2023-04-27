Москва 27 апреля 2023, 16:42 Гроза придет в Москву в ближайшие часы Pxhere

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В ближайшее время погода в Москве сильно ухудшится, в столицу придут гроза и дождь. Порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Ожидается, что ситуация не изменится до конца дня, предупредили москвичей на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров, а также оставаться внимательными во время движения. Пешеходам же порекомендовали не ходить под линиями электропередач или деревьями. Также им стоит избегать шатких конструкций.

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«Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают вероятность образования заторов и аварий», — отмечается в сообщении.

Москвичам также напомнили, что при необходимости им нужно звонить в экстренные службы по единому номеру 112. Сообщить о скоплениях воды после грозы жители столицы могут на портале «Наш город» или по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Если же затоплены оказались дороги или проезды дворов, исправлять ситуацию будут в ГИУ «Мосводосток». Связаться с ведомством можно по номеру: +7 (495) 657-87-03. А жалобы на затопленные подземные переходы принимают в в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 (495) 632-58-46.