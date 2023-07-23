Москва 23 июля 2023, 13:18 Гроза может начаться в Москве в ближайшие часы Гроза с порывистым ветром начнется в Москве в ближайшие часы Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшие часы и до вечера по Москве могут пройти грозы с усилением ветра. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Ведомство попросило горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду», — пояснили в комплексе городского хозяйства столицы.

Как сообщил Гидрометцентр России, кратковременные дожди и местами грозы с порывами ветра ждут Москву в воскресенье. Столичный воздух днем достигнет температуры в 19-21 градус тепла. К ночи станет прохладнее — температура опустится до 12-14 градусов. На протяжении дня сохранится облачность с прояснениями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра, синоптик Роман Вильфанд сообщил, что так называемая взрывная жара из Сахары, распространившаяся в июле по Европе, доберется до южных регионов Турции.