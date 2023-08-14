Москва 14 августа 2023, 12:44 График работы храма Василия Блаженного в Москве изменили на 14 и 15 августа Храм Василия Блаженного в Москве будет работать по измененному графику 14 и 15 августа Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Сегодня и завтра, 14 и 15 августа, храм Василия Блаженного в Москве будет работать по измененному графику. Об изменении часов приема сообщили в Telegram-канале Исторического музея.

«Сегодня, 14 августа, Покровский собор работает до 16:00, касса — до 15:15. Во вторник, 15 августа, собор будет открыт с 13:00 до 18:00, касса — до 17:15», — говорится в сообщении.

Реклама

Покровский собор Москвы, более известный как храм Василия Блаженного, построили в 1555–1561 годах. Он стоит на Красной площади в центре столицы и работает для проведения экскурсий.

В конце июня храм Василия Блаженного закрывали из-за режима контртеррористической операции (КТО).