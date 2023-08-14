14 августа 2023, 12:44
График работы храма Василия Блаженного в Москве изменили на 14 и 15 августа
Храм Василия Блаженного в Москве будет работать по измененному графику 14 и 15 августа
Сегодня и завтра, 14 и 15 августа, храм Василия Блаженного в Москве будет работать по измененному графику. Об изменении часов приема сообщили в Telegram-канале Исторического музея.
«Сегодня, 14 августа, Покровский собор работает до 16:00, касса — до 15:15. Во вторник, 15 августа, собор будет открыт с 13:00 до 18:00, касса — до 17:15», — говорится в сообщении.
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Покровский собор Москвы, более известный как храм Василия Блаженного, построили в 1555–1561 годах. Он стоит на Красной площади в центре столицы и работает для проведения экскурсий.
В конце июня храм Василия Блаженного закрывали из-за режима контртеррористической операции (КТО).
Москва 2023
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