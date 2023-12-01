Москва 01 декабря 2023, 13:02 Готовность жилого комплекса «Преображенская площадь» в Москве оценили в 60% Жилой комплекс «Преображенская площадь в Москве» готов на 60% Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В Москве продолжают строительство жилого комплекса «Преображенская площадь». На площадке первой очереди задействовали 728 строителей, в том числе 52 инженерно-технических специалиста и 26 единиц техники. Готовность объекта составляет 60%, сообщила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

«Комплекс реализуем в кирпично-монолитной технологии — такие дома экологичные и долговечные, отличаются хорошей звукоизоляцией и способностью держать тепло», — рассказала она.

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Арцибашева добавила, что работы проводят в соответствии с графиком. По плану — два этапа возведения ЖК. В первую очередь строят три корпуса высотой от шести до 17 этажей, а во второй — появятся еще шесть высотой от 10 до 16 этажей.

Специалисты возвели уже 80% стен и перегородок, обустроили фасад на 40% и благоустроили двор на 20%. ЖК имеет удобное расположение — три минуты пешком до станции метро «Преображенская площадь», также восемь минут на автомобиле до Садового кольца.

Ранее стало известно, что в городском квартале «Ривер Парк Коломенское» завершили строительство спортивного бульвара.