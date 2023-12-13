Москва 13 декабря 2023, 16:21 Готовность связки МСД и трассы М-2 «Крым» оценили в 43% Бочкарев: связку МСД и трассы М-2 «Крым» достроят до конца 2024 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают строительство связки МСД и трассы М-2 «Крым». Готовность дороги составляет 43%. Работы планируют завершить до конца 2024 года, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 12,2 километра, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, моста и четырех пешеходных переходов», — рассказал он.

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Бочкарев отметил, что, благодаря проекту, улучшится транспортная доступность районов Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Северное и Южное Бутово, а также Ленинского городского округа Московской области. Кроме этого, снизится нагрузка на развязку на пересечении МКАД с Варшавским шоссе.

Также известно, что в Москве до конца года планируют запустить новый въезд с Нижегородской улицы на ТТК. Там уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения.