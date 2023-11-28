Москва 28 ноября 2023, 13:33 Готовность библиотечного корпуса МГТУ имени Баумана в Москве оценили в 90% Загрутдинов: библиотечный корпус МГТУ имени Баумана в Москве готов на 90% Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В Москве продолжают возведение библиотечного корпуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана на участке площадью 42 тысячи квадратных метров. Его готовность составила 90%, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, будущий библиотечный корпус — это Химическая лаборатория Императорского Московского технического училища архитектора Кекушева, а рядом с объектом находятся Фанагорийские казармы и строящиеся Центральный кластер и «Квантум-парк».

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«По завершении работ там появится учебное пространство с коворкингом, компьютерными классами, потоковыми аудиториями, преподавательскими и другими необходимыми для развития ведущего технического вуза страны классами и помещениями», — подчеркнул Загрутдинов.

В вестибюле здания уже уложили «ковер» из метлахской плитки, выполнили зондажи на стенах с кирпичной кладкой и перекрасили пространства оттенками, близкими к первоначальным.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, благодаря новому кампусу, более чем 31 тысяча студентов сможет учиться в более комфортных условиях.