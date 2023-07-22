Москва 22 июля 2023, 12:55 Гостям Московского урбанистического форума устроят Тесла-шоу Посетителям Московского урбанистического форума покажут в «Лужниках» Тесла-шоу Сайт мэра и правительства Москвы

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Появление молний, плазменных шаров и способы окрасить электричество объяснят гостям Московского урбанистического форума. Для них проведут Тесла-шоу, сообщили на сайте мэра столицы.

Сходить на научно-развлекательную программу для детей и взрослых можно будет ежедневно с 1 августа по 10 сентября в «Лужниках». Зрителям объяснят, как работают разряды из катушки Тесла, и покажут, как зажечь цветные лампы без проводов.

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Специалисты ПАО «Россети Московский регион» продемонстрируют и другие красивые и интересные физические явления. Например, посетители узнают, что такое плазменные шары, откуда в них появляется заряд, от чего зависят его форма и цвет.

В рамках Московского урбанистического форума на «Баскетбол XXL» в спортивном пространстве «Под мостом» пройдут открытые соревнования по уличному баскетболу для профессионалов и любителей, а также тренировки для всех желающих от звезд спорта.