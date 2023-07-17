Москва 17 июля 2023, 12:22 Гостям Московского урбанистического форума предложат испытать на себе старость Посетителям Московского урбанистического форума представят симулятор старости Сайт мэра и правительства Москвы

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Симулятор старости предложили испытать гостям Московского урбанистического форума, чтобы обратить внимание на проблемы поддержки старшего поколения. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

Симулятор представляет из себя сочетание специального костюма с VR-очками, которые позволяют буквально перенестись в тело пожилого человека и попробовать выполнить самые простые действия — почистить зубы, найти пульт от телевизора. Но все это гостям предстоит сделать с ограниченной подвижностью суставов, ослабленными мышцами, ухудшенным зрением и слухом.

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По мнению организаторов, такой опыт позволит посетителям форума лучше понять старшее поколение и задуматься над способами его поддержки, например о помощи на дому и программах для продления активной и полноценной жизни пожилых москвичей.

На Московском урбанистическом форуме также представят макет современного геронтологического центра, который поможет развеять существующие в обществе стереотипы о старости.

Ранее москвичам рассказали о тематических днях городского хозяйства на Московском урбанфоруме.