17 июля 2023, 12:22
Гостям Московского урбанистического форума предложат испытать на себе старость
Посетителям Московского урбанистического форума представят симулятор старости
Симулятор старости предложили испытать гостям Московского урбанистического форума, чтобы обратить внимание на проблемы поддержки старшего поколения. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.
Симулятор представляет из себя сочетание специального костюма с VR-очками, которые позволяют буквально перенестись в тело пожилого человека и попробовать выполнить самые простые действия — почистить зубы, найти пульт от телевизора. Но все это гостям предстоит сделать с ограниченной подвижностью суставов, ослабленными мышцами, ухудшенным зрением и слухом.
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По мнению организаторов, такой опыт позволит посетителям форума лучше понять старшее поколение и задуматься над способами его поддержки, например о помощи на дому и программах для продления активной и полноценной жизни пожилых москвичей.
На Московском урбанистическом форуме также представят макет современного геронтологического центра, который поможет развеять существующие в обществе стереотипы о старости.
Ранее москвичам рассказали о тематических днях городского хозяйства на Московском урбанфоруме.
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