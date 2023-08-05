Москва 05 августа 2023, 14:30 Гостям Московского урбанфорума расскажут о работе коммуникационных коллекторов Интересные факты о коммуникационных коллекторах расскажут гостям Московского урбанфорума Сайт мэра и правительства Москвы

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На одной их площадок Московского урбанистического форума (МУФ), в «Лужниках», гостям расскажут, как устроена сеть подземных коммуникаций столицы, правда ли, что ее длина равна половине экватора, и можно ли проложить коллектор под рекой. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства города.

Все секреты сети подземных коммуникаций гости узнают, когда пройдут квест-лабиринт на фестивале городского хозяйства. Он работает ежедневно, кроме понедельника.

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Во время путешествия москвичам предстоит ответить на ряд тематических вопросов. Например, какова общая длина всех коллекторов, где их можно прокладывать, а также сколько времени нужно на их обустройство.

Дадим подсказку: в столице проложена самая крупная сеть коммуникационных коллекторов в мире. Ее общая протяженность составляет 800 километров. Дальше — сами.

Ранее горожанам анонсировали, что на Московском урбанистическом форуме масштабно отметят трехлетие проекта «Спортивные выходные».