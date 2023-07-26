26 июля 2023, 11:41
Гостям Московского урбанфорума расскажут о 3D-биопечати и цифровых двойниках
Ракова: уникальные медицинские разработки представят на Московском урбанистическом форуме
На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе, который будет проходить с 1 августа по 10 сентября, посетители опробуют на себе отечественные решения. Также они узнают о прогрессивных медицинских технологиях, тестируемых сейчас врачами. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Гости увидят, как на 3D-принтере изготавливают биосовместимые протезы, а на биопринтере выращивают ткани, и с помощью VR-очков погрузятся в атмосферу обучения сотрудников лабораторий», — уточнила она.
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Симуляционный центр представит лабораторию омиксных технологий. Они позволяют расшифровывать биомолекулы, к примеру, ДНК или белки. Благодаря полученным обширным данным специалисты создают цифровых двойников человека. Они позволяют медикам более точно подбирать процедуры и препараты, проводить раннюю диагностику и лечить депрессию, инфаркт, инсульт, онкологию, а также болезнь Альцгеймера.
Всем желающим на урбанфоруме предложат бесплатно испытать на себе омиксные технологии. Участникам дадут персональные рекомендации по питанию, снижению стресса, поддержанию здоровья и активного долголетия. Для этого нужно пройти регистрацию и поучаствовать в научном исследовании в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении.
Ранее жителям столицы сообщили, что на Московском урбанфоруме поделятся рецептом долголетия.
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