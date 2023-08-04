Москва 04 августа 2023, 19:47 Гостям Московского урбанфорума расскажут, как нейросети работают в искусстве Применение нейросетей в музыке и визуальном искусстве обсудят на Московском урбанфоруме Сайт мэра и правительства Москвы

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Нейросети, создающие музыку и изображение, и взаимодействие с ними станут темой дискуссии на Московском урбанистическом форуме, которая пройдет 5 августа в «Лужниках». Об этом рассказали на сайте мэра города.

В разговоре примут участие начальник управления стратегии внедрения искусственного интеллекта в городском управлении департамента информационных технологий города Москвы Борис Маяцкий, креативный директор студии дизайна Radugadesign Анна Липка, специалист по работе с нейросетями Radugadesign Амир Буйный, основатель студии Illuminarium³000 Юрий Пелин, а также кинокомпозитор, музыкальный директор парка имени Горького Руслан Сабиров.

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Модерировать разговор будет член Союза дизайнеров России, креативный директор и руководитель направления по связям с индустриями Института бизнеса и дизайна B&D Алексей Баранов.

В департаменте информационных технологий города Москвы уточнили, что речь пойдет о создании аудиовизуального перформанса «Город для каждого» и его уникальности.

Участники паблик-тока расскажут, <...> что вдохновляло композитора при написании музыки и как, по его мнению, звучит Москва. Пресс-служба департамента информационных технологий Москвы

Эксперты департамента объяснят, как город применяет нейросети в своей работе. Они также поднимут тему правильной постановки задач искусственному интеллекту.

Премьера шоу «Город для каждого» состоится вечером того же дня, в 21:30 — перформанс будут транслировать прямо на фасад Дворца водных видов спорта «Лужников». Графику для мероприятия проектировали с использованием нейросети Kandinsky 2.2, а музыку Руслана Сабирова переосмыслила нейросеть SymFormer.

Ранее москвичам рассказали о других событиях программы Московского урбанфорума в выходные 5 и 6 августа.