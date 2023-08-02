Москва 02 августа 2023, 18:47 Гостям Московского урбанфорума представят технологии машинного зрения Гостям Московского урбанфорума покажут работу машинного зрения и лазерного сканирования Сайт Московского урбанистического форума

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Посетители площадки Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» смогут узнать, как технологии машинного зрения и лазерного сканирования оказались на службе системы городского хозяйства. О том, как простому москвичу опробовать на себе новейшие технологии, рассказали на сайте мероприятия.

Так, машинное зрение используется в зимний период, чтобы точно знать, что хозяйственный транспорт приехал на пункт переплавки снега. Его номер автоматически распознается системой, а лазерное сканирование позволяет построить 3D-проекцию для вычисления объема. Зачем использовать такие технологии в процессе уборки снега, рассказал министр правительства Москвы и начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

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«Система автоматического измерения объемов сыпучих грузов предназначена для контроля объемов снегоуборочных работ в зимний сезон. В ней используется комбинация сразу нескольких умных решений, чтобы результат был максимально точным. Система позволяет исключить предоставление фиктивных документов и завышение объемов работ, выполненных подрядными организациями», — пояснил он.

Самые юные гости форума сумеют сесть за руль миниатюрного самосвала и лично узнать, как работают новые технологии. Они смогут отвезти имитацию снега до пункта выгрузки и там рассчитать объем привезенного груза нажатием одной кнопки.

Ранее на территории олимпийского комплекса «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума решили открыть Мобильный туристско-информационный центр.