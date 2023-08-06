Москва 06 августа 2023, 18:02 Гостям Московского урбанфорума представили рисунки участников конкурса «Наследие моего района» Рисунки участников конкурса «Наследие моего района» показали на Московском урбанфоруме Сайт мэра и правительства Москвы

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На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» гостям представят детские рисунки, каждый из которых посвящен столице. Об открытой экспозиции рассказали на сайте мэра Москвы.

Конкурс «Наследие моего города» проводят уже пять лет, для выставки под открытым небом отобрали работы участников за весь этот срок. Юные художники запечатлели Поклонную гору, усадьбу Братцево, станции метрополитена и Бородинский мост, памятники и парки города.

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На двадцати стендах экспозиции разместят 145 работ. Всего за время проведения в конкурсе «Наследие моего города» поучаствовали порядка 12 тысяч ребят со всей столицы.

Ранее участникам Московского урбанфорума рассказали о мастер-классах по актерскому мастерству, мультипликации и вокалу от проекта «День без турникетов».