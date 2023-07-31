Москва 31 июля 2023, 18:18 Гостям Московского урбанфорума покажут «Лужники» в разных эпохах Гости Московского урбанфорума отправятся в виртуальное путешествие в прошлое «Лужников» Сайт мэра и правительства Москвы

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На одной из площадок Московского урбанистического форума (МУФ), в «Лужниках», устроят настоящее путешествие в прошлое. Гостям расскажут, как олимпийский комплекс менялся на протяжении 67 лет. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

Как сообщили в ведомстве, для изучения гостям представят на выбор три эпохи. Они смогут посетить деревню Лужники 50-х годов прошлого века, посмотреть церемонию закрытия Олимпиады-80 и застанут полет легендарного олимпийского мишки. Кроме этого, они узнают интересные факты о современном комплексе.

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Для того чтобы гости полностью погрузились в историческую атмосферу, организаторы использовали архивные фотографии и видеозаписи. Из них разработчики сформировали реалистичные панорамы.

Для погружения в виртуальную реальность, необходимо будет прийти в специальную зону павильона и открыть с помощью QR-кода тематический раздел в приложении «Узнай Москву».

В этом году «Лужники» празднуют свой день рождения. К такому мероприятию на портале опубликовали исторический квиз.