Москва 31 июля 2023, 19:55 Гостиный двор получил собственный раздел на сайте Московского урбанфорума Раздел Гостиного двора начал работать на сайте Московского урбанистического форума Сайт мэра и правительства Москвы

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Раздел, полностью посвященный Гостиному двору, появился на сайте Московского урбанфорума. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

В этом разделе можно ознакомиться с полной программой мероприятий, которые пройдут в Гостином дворе с 1 августа по 10 сентября: лекции, мастер-классы, дискуссии, шоу, тематические дни и так далее.

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«Перед гостями выступят известные спикеры, артисты проведут бесплатные концерты, для детей будут организованы десятки квестов и мастер-классов. Все смогут посетить интерактивное выставочное пространство с уникальной экспозицией», — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди самых заметных пунктов программы Московского урбанфорума — Третий международный конгресс Urban Health (2–3 августа), Всероссийский форум среднего профессионального образования (17–18 августа) и Пятый форум социальных инноваций регионов (5–8 сентября).

Ранее москвичам презентовали программу конгресса Urban Health, посвященного проблемам здоровья, долголетия, экологии и образа жизни в мегаполисе.