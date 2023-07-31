31 июля 2023, 19:55
Гостиный двор получил собственный раздел на сайте Московского урбанфорума
Раздел Гостиного двора начал работать на сайте Московского урбанистического форума
Раздел, полностью посвященный Гостиному двору, появился на сайте Московского урбанфорума. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
В этом разделе можно ознакомиться с полной программой мероприятий, которые пройдут в Гостином дворе с 1 августа по 10 сентября: лекции, мастер-классы, дискуссии, шоу, тематические дни и так далее.
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«Перед гостями выступят известные спикеры, артисты проведут бесплатные концерты, для детей будут организованы десятки квестов и мастер-классов. Все смогут посетить интерактивное выставочное пространство с уникальной экспозицией», — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Среди самых заметных пунктов программы Московского урбанфорума — Третий международный конгресс Urban Health (2–3 августа), Всероссийский форум среднего профессионального образования (17–18 августа) и Пятый форум социальных инноваций регионов (5–8 сентября).
Ранее москвичам презентовали программу конгресса Urban Health, посвященного проблемам здоровья, долголетия, экологии и образа жизни в мегаполисе.
Фестивали
Москва 2023
Анастасия Ракова
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