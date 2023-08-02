Москва 02 августа 2023, 18:04 Гостиный двор открыл интерактивные площадки на Московском урбанфоруме Временной тоннель установили в Гостином дворе для посетителей Московского урбанфорума Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал Московский урбанистический форум. В рамках мероприятия свои двери для посетителей открыла одна из площадок — Гостиный двор. О том, что подготовили организаторы для горожан, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Первым центром притяжения гостей станет арт-объект «Москва. Счастье. Будущее». Это восьмиметровый круг, который расписан в стиле каллиграфии. Далее гости пройдут через тоннель «Соединение эпох». Их проводником станет Гиппократ.

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Кроме этого, посетителям в виде проекции покажут шестиметрового цифрового человека, а в специальном «Симуляционном центре» москвичи смогут попробовать себя в роли врачей. Они изготовят импланты на 3D-принтере и проведут УЗИ.

После этого их ждет зал с инсталляциями вредных привычек, а далее — симулятор старости.

Подробнее ознакомиться с мероприятиями в Гостином дворе можно на сайте. Посетить площадку можно до 10 сентября. Вход — свободный.

Ранее власти столицы сообщили, что посетители Московского урбанистического форума получат возможность выполнить серию уникальных заданий, посвященных городу.