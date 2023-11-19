Москва 19 ноября 2023, 12:39 Гостиницы и офисы появятся в части бывшей промзоны Южного порта в Москве Бочкарев: в Москве часть промзоны Южного порта застроят деловой недвижимостью Фото: Mka.mos.ru

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На месте участка бывшей промзоны Южного порта планируют возвести 935,5 тысячи квадратных метров деловой общественно-деловой недвижимости. Проект планировки территории уже одобрили, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что территорию Южного порта активно развивают, поэтому построенная недвижимость будет востребована в районе и городе.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, деловые объекты возведут на площади 65 гектаров между улицами Коломникова, Шоссейной и Шоссейным проездом.

«На этой территории предусмотрено возведение около 450 тысяч квадратных метров производственных площадей и 487 тысяч — общественной застройки», — пояснила она.

Княжевская добавила, что такой масштаб строительства позволит создать в районе активную городскую среду и новые рабочие места.

В Западном округе Москвы также приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности.