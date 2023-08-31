Москва 31 августа 2023, 10:40 Гостиницу по программе «1 рубль за квадратный метр в год» откроют в Москве на Соколиной Горе Инвестор откроет на Соколиной Горе в Москве гостиницу по льготной программе Сайт мэра и правительства Москвы

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В здании в районе Соколиной Горы инвестор откроет гостиницу по программе «1 рубль за квадратный метр в год». О подробностях проекта рассказали на сайте мэра Москвы.

На льготные условия по ставке аренды инвестор сможет перейти после выполнения на объекте нескольких условий. В первую очередь арендатор должен отремонтировать или восстановить полученное здание. В гостинице номера должны занимать не менее 75% от общей площади здания. При этом заведение должно пройти необходимую классификацию и получить категорию не ниже трех звезд.

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На Соколиной Горе будущая гостиница расположится неподалеку от станций Измайлово Московского центрального кольца и «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро. Ремонт в здании арендатор планирует к февралю-марту следующего года.

«Здание по адресу Мироновская улица, дом 38, уже передано арендатору. Объект, где появится гостиница, имеет два отдельных входа. Также предусмотрена возможность подключения к водопроводу, канализации, системам отопления и горячего водоснабжения. Здание занимает участок площадью 0,1 гектара. Срок действия договора составляет 20 лет с возможностью продления», — рассказал подробнее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что к концу этого года в Москве завершат строительство пяти новых поликлиник.